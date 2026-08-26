Целую флотилию самолетов Судного дня подняли в небо после визита Рэтклиффа в РФ. Фото: IMAGO/Yuri Gripas - Abaca/Pool/www.imago-images.de/Global Look Press

Сразу несколько американских «самолетов Судного дня» поднялись в воздух после визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Россию. Как минимум пять Boeing E-6 Mercury зафиксировали над территорией США, сообщает LADbible.

Борты заметили над западным побережьем и центральной частью страны. По данным сервисов отслеживания полетов, самолеты находились в районах Колорадо и Вайоминга, Канзаса и Оклахомы, Миссури и Арканзаса, а также возле границы Техаса и Оклахомы.

E-6B Mercury входят в систему управления стратегическими ядерными силами США. Они предназначены в том числе для поддержания связи с атомными подлодками с баллистическими ракетами и могут выполнять функции воздушного командного пункта, если наземные средства связи окажутся недоступны.

Необычная активность авиации последовала за первым известным визитом Рэтклиффа в Москву. Глава ЦРУ прибыл в российскую столицу 25 августа и провел встречи с представителями российских спецслужб..

В Кремле ранее назвали контакты российских и американских спецслужб позитивным явлением. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что именно по этой линии проходил визит Рэтклиффа в Москву. С Владимиром Путиным глава ЦРУ не встречался, однако президенту России докладывают о результатах контактов.