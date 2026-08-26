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НовостиОбщество26 августа 2026 13:18

В Крыму продлили запрет на приём детей в лагеря и санатории до конца года

Указ о продлении запрета на приём в учреждения для отдыха и оздоровления детей подписал глава республики Сергей Аксёнов
Анна АДАМАЙТЕС
В Крыму продлили запрет на приём детей в лагеря и санатории до конца года

В Крыму продлили запрет на приём детей в лагеря и санатории до конца года

Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Крыма Сергей Аксёнов подписал указ о продлении запрета на приём и размещение детей в детских лагерях, санаториях и других учреждениях отдыха на территории республики до конца 2026 года.

Документ приостанавливает работу указанных организаций на территории полуострова с 00:00 1 сентября до 23:59 31 декабря 2026 года. Указ опубликован на сайте правительства республики.

Решение касается всех организаций детского отдыха независимо от формы собственности. Исключения не предусмотрены.

Ранее KP.RU писал, что с 22 июня по 1 сентября 2026 года в Крыму приостановили приём и размещение детских групп в лагерях, санаториях, гостиницах и других средствах размещения. Запрет также коснулся участия детей в любых массовых мероприятиях — слётах, фестивалях, спортивных сборах и экскурсиях.

Сергей Аксёнов объяснил введение ограничений необходимостью обеспечения общественной безопасности в сложившейся ситуации. Он попросил родителей отнестись к мерам с пониманием.