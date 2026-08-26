Трамп прокомментировал визит главы ЦРУ в Москву

Трамп: Визит главы ЦРУ Рэтклиффа в Москву является частью рутины Фото: REUTERS.

Визит главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джона Рэтклиффа в Москву является частью рутины. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп.

«Его пребывание там отчасти рутинное. Мне жаль расстраивать людей», - сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос в эфире радиопередачи The Glenn Beck Program.

Президент США не стал раскрывать деталей поездки главы ЦРУ. По словам американского лидера, его визит в столицу России "может принести какие-нибудь результаты".

Ранее сообщалось, что контактов директора ЦРУ США Рэтклиффа с президентом России Владимиром Путиным не планировалось. В то же время глава российского государства был незамедлительно проинформирован об итогах контактов российских спецслужб с директором ЦРУ Рэтклиффом.