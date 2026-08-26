Обязательную эвакуацию детей объявили в девяти селах Запорожской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Обязательную эвакуацию детей объявили в девяти селах Запорожской области, находящихся под контролем Киева. Об этом сообщило агентство «Укринформ» со ссылкой на приказ главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

Эвакуация затронет населенные пункты Веселое, Беленькое, Блакитное, Желтая Круча, Беленькое Первое и Лысогорка Беленьковской общины. Кроме того, детей будут вывозить из Новотроицкого, Новорозовки и Славного Камышевахской общины.

Согласно приказу, завершить эвакуационные мероприятия планируется в течение 30 дней.

Ранее власти Украины расширили зону принудительной эвакуации в Днепропетровской области. Как сообщил глава местной военной администрации Александр Гончар, из 16 населённых пунктов Николаевской, Петропавловской и Украинской общин в Синельниковском районе должны уехать семьи с детьми в течение месяца. Всего планируется вывезти 2177 детей.