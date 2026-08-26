Трамп: США интенсивно работают над урегулированием украинского конфликта Фото: REUTERS.

Соединенные Штаты продолжают активно работать над завершением конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в эфире радиошоу американского ведущего Гленна Бека.

Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон прикладывает значительные усилия для поиска пути к урегулированию. Других подробностей о предпринимаемых шагах Трамп не привел.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы положить конец этому конфликту», — сказал президент США.

Немногим ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва остается открытой к диалогу с Вашингтоном по Украине. При этом готовность к переговорам не означает отказа России от своих принципиальных позиций. Дипломат также отметил, что многое зависит от способности США повлиять на Киев и его европейских союзников.