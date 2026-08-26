Трамп заявил о скором окончании войны США с Ираном Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп заявил, что война между Соединенными Штатами и Ираном завершится «довольно скоро».

По словам американского лидера, на скорое окончание конфликта указывает восстановление судоходства через Ормузский пролив. Трамп отметил, что через стратегически важный водный путь уже проходит большое количество судов.

«Сейчас через пролив проходит много судов. Мы пропускаем их. Мин больше нет. Вы, наверное, видели, что мы вчера об этом сообщили. Мы избавились от всех мин, и пролив работает», — подчеркнул глава Белого дома в интервью The Glenn Beck Program.

Накануне пакистанские и иранские источники сообщили, что США и Иран могут завершить конфликт мирной сделкой и объявить о прекращении огня. Соглашение будет включать в себя свободную навигацию в Ормузском проливе. В ближайшие дни ожидается заявление властей и новые переговоры по Исламабадскому меморандуму.