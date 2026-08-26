Московский городской суд признал законным арест блогера Ремесло Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Московский городской суд признал законным решение Басманного суда Москвы об аресте блогера Ильи Ремесло. Соответствующее решение озвучили в здании суда.

«Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения», - огласил решение суд.

Напомним, 17 июля Басманный суд Москвы арестовал блогера на 1 месяц 30 суток в рамках уголовного дела. Ремесло был задержан правоохранительными органами в Санкт-Петербурге. Он обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ по мотиву политической ненависти. Сам Ремесло вину не признает.

Ранее сайт KP.RU писал, что Федеральная налоговая служба (ФНС) России приняла решение о приостановлении операций по счетам Ильи Ремесло.