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НовостиОбщество26 августа 2026 14:16

Московский городской суд признал законным арест блогера Ремесло

Суд оставил без изменения решение об аресте блогера Ремесло
Вениамин ЗАХАРОВ
Московский городской суд признал законным арест блогера Ремесло

Московский городской суд признал законным арест блогера Ремесло

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Московский городской суд признал законным решение Басманного суда Москвы об аресте блогера Ильи Ремесло. Соответствующее решение озвучили в здании суда.

«Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения», - огласил решение суд.

Напомним, 17 июля Басманный суд Москвы арестовал блогера на 1 месяц 30 суток в рамках уголовного дела. Ремесло был задержан правоохранительными органами в Санкт-Петербурге. Он обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ по мотиву политической ненависти. Сам Ремесло вину не признает.

Ранее сайт KP.RU писал, что Федеральная налоговая служба (ФНС) России приняла решение о приостановлении операций по счетам Ильи Ремесло.