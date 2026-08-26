В России подешевела сельдь. Фото: Andrey Turusov/Russian Look/Global Look Press

Тихоокеанская сельдь в России продолжает дешеветь и сейчас входит в тройку наиболее доступных видов рыбы, рассказал РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. По его словам, активное снижение цен началось ещё в прошлом году.

Зверев сообщил, что по итогам 2025 года тихоокеанская сельдь оказалась в числе видов рыбы, которые подешевели сильнее всего, отпускные цены на неё упали на 30%. Сейчас оптовая стоимость составляет 110 рублей за килограмм, а минимальные цены от производителей начинаются от 65 рублей.

Он выразил надежду, что в рознице сельдь также останется не только самым популярным, но и одним из самых доступных видов рыбы. По данным ВАРПЭ, среднедушевое потребление сельди (тихоокеанской и атлантической) в России составляет 2,6 килограмма на человека.

Ранее KP.RU писал, что сливочное масло, свинина и рис в июле показали наибольшее снижение цен среди социально значимых продуктов. Всего розничные цены уменьшились в 14 из 25 категорий товаров.