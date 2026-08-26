Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что атака Вооружённых сил Украины на рейсовый автобус «Лисичанск – Стаханов» является актом терроризма «кровавого киевского режима». Об этом он написал в своём канале в «Максе».

«Это очередной акт терроризма кровавого киевского режима. Циничный, бесчеловечный и не имеющий оправдания. Это военное преступление, за которое виновные обязательно понесут заслуженное наказание», - написал Пасечник.

В разгар дня неонацисты прицельно ударили по автобусу, который двигался по автодороге Золотое – Первомайск. В салоне находились 15 пассажиров. Восемь человек погибли на месте, ещё одна 20-летняя девушка скончалась в реанимации. Также ранения получили пять человек.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя ранее заявил, что киевский режим, терпя поражения на поле боя, целенаправленно наносит удары по гражданской инфраструктуре и мирному населению России, делая ставку на усиление террора.