В России представили обновленный ресурс «Учителю и ученику». Фото: РВИО.

В России представили обновленный образовательный ресурс «Учителю и ученику», где собраны более 40 тысяч дополнительных материалов к единым государственным учебникам по истории и обществознанию. Об этом сообщили в Российском военно-историческом обществе.

Платформа работает на портале История.РФ. Для каждого параграфа школьных учебников там предусмотрены дополнительные тексты, видео- и аудиолекции, тесты и презентации. Уже опубликованы материалы к новому учебнику обществознания для девятых классов.

Ответственный секретарь единой линейки учебников по истории и обществознанию Владислав Кононов напомнил, что с 1 сентября школьники с 5-го по 11-й класс будут заниматься историей по единой государственной линейке. Обществознание теперь останется только в 9–11-х классах. В этом учебном году новые пособия под редакцией зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева получат девятые и десятые классы, а в 2027 году — одиннадцатиклассники.

«По каждому из параграфов даются дополнительные материалы: видеолекции, аудиолекции, тесты, презентации. Учебники очень важны в образовательном процессе, но не менее важен сам учитель, педагог, который работает с этими учебниками», — подчеркнул Кононов.

Программный директор РВИО Александра Коновченко уточнила, что ресурс включает свыше четырех тысяч текстовых материалов, тысячи видео- и аудиолекций, а также 516 презентаций. Тесты после ошибки объясняют правильный ответ, а в подготовке презентаций участвовали специалисты МГУ.

Следующим этапом станет запуск мобильного приложения «Учебник истории». Кроме того, для педагогов и учеников подготовили ИИ-ассистента «Нестор», обученного на материалах всей линейки учебников. Он сможет находить сведения о датах, событиях и исторических деятелях, помогать составлять планы уроков и готовить доклады.

Тем временем с 1 сентября российские школы перейдут на целый ряд обновленных образовательных правил. Обществознание останется только у учеников 9–11-х классов, а программа по истории станет единой с фиксированным количеством часов. В школах также начнут вводить новый предмет «Духовно-нравственная культура России». Изменения затронут и систему работы с нарушениями дисциплины на уроках.