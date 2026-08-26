Ущерб инфраструктуре от наводнения в Непале достиг 1,3 млрд долларов Фото: REUTERS.

Разрушительное наводнение в Непале нанесло ущерб инфраструктуре страны на сумму минимум до 1,3 млрд долларов. Об этом порталу Online Khabar заявил министр инфраструктуры Сунил Ламсал.

"Мы получили информацию, что ущерб инфраструктуре составил примерно 200 млрд рупий", - сказал он.

По его словам, основной ущерб приходится на дороги и мосты. Сообщалось, что потоки воды смыли минимум 22 бетонных моста и пять металлических мостов системы Бейли. Основные разрушения пришлись на районы в долине реки Бхоте-Коши.

Напомним, что в Непале продолжается поисковая операция после разрушительного наводнения. Проливные дожди на севере Непала спровоцировали паводки и сход грунта. Число погибших в результате оползня выросло до 95 человек.