Мендель: Зеленский пытается привлечь внимание Маска, наградив его орденом

Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Глава киевского режима Владимир Зеленский пытается привлечь внимание американского предпринимателя Илона Маска, наградив его украинским орденом Свободы. Такое мнение высказала Юлия Мендель, бывший пресс-секретарь Зеленского.

«Двое взрослых мужчин отчаянно машут руками, как школьники, надеясь, что самый крутой парень в классе их заметит», - написала она в личном аккаунте в соцсети X.

Мендель подчеркнула, что Зеленский и экс-глава Министерства обороны Украины Михаил Федоров сейчас отчаянно борются за внимание со стороны Маска.

Ранее стало известно, что глава киевского режима наградил американского бизнесмена орденом Свободы. Соответствующий указ появился на сайте Зеленского. В публикации уточнялось, что награда была присвоена Маску за «выдающиеся личные заслуги в защите жизни людей и свободы, развитие отношений между народами Украины и США».