Озвучены подробности загадочной пропажи туриста из Красноярска в тайге: у него были проблемы с женой. Фото: МВД.

Пропавший в природном парке «Ергаки» турист из Красноярска перед исчезновением поссорился с женой и отделился от своей группы. Об этом стало известно «КП-Красноярск».

41-летний Вадим приехал в «Ергаки» вместе с тургруппой 16 августа, однако на маршрут с остальными не вышел. По словам источника издания, после конфликта с супругой мужчина решил отправиться домой. На попутках он добрался до визит-центра парка на 614-м километре трассы Р-257, а затем пошел вдоль дороги в сторону Тувы.

Связь с туристом пропала. Заявление о его исчезновении 21 августа подала дочь. По предварительной версии, в какой-то момент мужчина мог заблудиться в тайге.

Спустя больше недели поисков, 26 августа, тело красноярца обнаружили в районе 516-го километра трассы. Таким образом, он мог преодолеть более 100 километров, однако неизвестно, прошел ли мужчина весь этот путь пешком или часть дороги снова проехал на попутном транспорте.

Видимых признаков криминальной смерти при осмотре не обнаружили. Точную причину гибели предстоит установить судебно-медицинским экспертам.

«В „Ергаках“ погода может испортиться в считанные минуты. Налетел ветер, дождь, снег — и уже тропинки на расстоянии двух метров не видно», — предупредил спасатель Денис Мукимов.

Немногим ранее спасатели нашли группу туристов, пропавшую на Эльбрусе. Восемь человек, среди которых был 14-летний подросток, перестали выходить на связь во время похода. Выяснилось, что путешественники пережидали непогоду, а батареи их раций разрядились. Всех участников группы благополучно сопроводили вниз.