Пропавшие на Эльбрусе туристы обнаружены Фото: Светлана ДАНИЛИНА. Перейти в Фотобанк КП

Все пропавшие на Эльбрусе туристы обнаружены. Спасатели оказали им помощь и сопроводили вниз, где они пережидали непогоду. Об этом РЕН ТВ сообщил руководитель группы Василий Ржанов.

На данный момент официальных сведений о состоянии здоровья спасенных туристов не поступало. При этом Telegram-канал Shot подчеркнул, что участников восхождения обнаружили на высоте примерно 5200 м.

Напомним, 17 августа на Эльбрусе прорпала группа туристов из Севастополя. В их числе был 14-летний подросток.

По имеющимся данным, группа из восьми человек вышла на маршрут два дня назад. Последний раз туристы выходили на связь 17 августа в 4:00 утра. Предположительно, у всех членов группы разрядились батарейки на рациях. Кроме этого, накануне на Камчатке и Курильских островах произошли землетрясения.