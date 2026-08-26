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НовостиЗвезды26 августа 2026 15:02

Дочь Маргариты Тереховой показала её архивный снимок в Болгарии 2009 года

Дочь Тереховой Анна показала старое фото тяжелобольной актрисы
Сергей КУДРИН
Дочь Маргариты Тереховой показала её архивный снимок в Болгарии 2009 года, фото: социальные сети Анны Тереховой

Дочь Маргариты Тереховой показала её архивный снимок в Болгарии 2009 года, фото: социальные сети Анны Тереховой

Дочь известной актрисы Маргариты Тереховой поделилась редким архивным снимком с матерью в честь её дня рождения. Народной артистке России исполнилось 84 года. Анна Терехова, также актриса, посвятила матери трогательный пост в социальных сетях.

«С днем рождения, любимая мамочка! Болгария, 2009 год. Мы счастливы! Спасибо за любовь к маме, добрые слова, молитвы, помощь», - написала она.

В 2018 году стало известно, что у актрисы Маргариты Тереховой диагностирована болезнь Альцгеймера, после чего она оказалась прикована к постели. Родственники скрывали диагноз более десяти лет. Дочь актрисы сообщила, что Терехова получает множество писем с пожеланиями и поздравлениями, которые она зачитывает и обнимает мать, если это указано в письмах. По словам Анны, они с сиделками делают всё возможное, чтобы облегчить жизнь её матери.

Ранее KP.RU сообщил, что российская журналистка Ксения Собчак опубликовала архивную фотографию с отцом Анатолием Собчаком в день его рождения 10 августа.