Офтальмолог назвала опасные последствия популярной процедуры для ресниц

Густые искусственные ресницы могут мешать нормально моргать и очищать глаза. Фото: Evgenyrychko / Shutterstock / Fotodom

Наращивание ресниц может вызвать воспаление, повреждение роговицы и другие проблемы с глазами. Особенно рискованными могут быть процедуры с экстремальным объемом 4-5D, рассказала офтальмолог Анна Шамарова. Об этом пишет Lenta.ru.

«Чаще всего после наращивания возникают аллергический блефарит и кератоконъюнктивит – реакция на раздражающие компоненты клея. Веки могут отекать и чесаться, глаза – краснеть, слезиться и жечь», – пояснила Шамарова.

По словам врача, клей, средство для снятия ресниц или неправильно прикрепленная искусственная ресница могут повредить роговицу. Если в поврежденную область попадет инфекция, может развиться кератит, который в тяжелых случаях способен привести к язве и рубцу на роговице, а затем к ухудшению зрения.

Кроме того, густые искусственные ресницы могут мешать нормально моргать и очищать глаза. Это повышает риск сухости, ощущения песка и дискомфорта при использовании контактных линз. Дополнительная нагрузка также может привести к истончению, ломкости и выпадению собственных ресниц.

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