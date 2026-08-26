СК отрабатывает разные версии исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Следственный комитет продолжает расследование исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае и рассматривает разные версии произошедшего. Об этом РИА Новости сообщили в региональном ГСУ СК России.

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью пропали почти год назад во время похода по Кутурчинскому Белогорью. Несмотря на неоднократные масштабные поиски, установить местонахождение семьи до сих пор не удалось.

«Следствием продолжается расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения семьи Усольцевых, отрабатываются различные версии исчезновения. Продолжается комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в ведомстве.

Подробности рассматриваемых сейчас версий в Следственном комитете раскрывать не стали.

На прошлой неделе пасынок Сергея Усольцева Данил Баталов предположил, что семья могла сознательно уехать за границу. Свою версию он связал в том числе с финансовыми обязательствами Усольцева. При этом в Следственном комитете ранее основной версией исчезновения семьи называли несчастный случай.