Умер Тим Карри, актер из фильмов "Оно", "Один дома" и "Очень страшное кино 2"

Умер Тим Карри, сыгравший Пеннивайза в фильме "Оно", фото: кадр из фильма

Известный голливудский актёр Тим Карри умер в возрасте 80 лет. Он известен по множеству хорроров, например, сыграл клоуна Пеннивайза в оригинальном фильме "Оно", а также в кинокартинах "Один дома 2", "Очень страшное кино 2", "Шоу ужасов Рокки Хоррора" и других. Об этом сообщает TMZ.

Известно, что Карри скончался в результате продолжительной болезни. Он умер у себя дома, в Лос-Анджелесе. Вечером 25 августа к его дому прибыла полиция, которая и обнаружила тело актёра. Никаких признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Как указывает издание, Карри, всегда отличавшийся энергичностью как в кино, так и на театральной сцене, в последние годы столкнулся с проблемами со здоровьем, которые замедлили его творческую деятельность. В 2012 году актёр перенёс серьёзный инсульт, потребовавший хирургического вмешательства.

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