9 пострадавших на предприятии в Амурской области отправят в федеральные клиники Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Девять пострадавших на предприятии в Амурской области, которые находятся в тяжелом состоянии, будут доставлены на лечение в федеральные клиники. Об этом ТАСС заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«Девять пострадавших в происшествии на заводе в Амурской области в тяжелом состоянии будут доставлены на лечение в федеральные клиники Минздрава России и больницы города Москвы спецбортом МЧС России», - сказал Кузнецов.

По его словам, решение об эвакуации принято по результатам очных консилиумов, а вылет запланирован на ближайшее время. При этом 30 пострадавших остаются в больницах Свободного и Благовещенска.

Ранее сайт KP.RU писал, что Ростехнадзор сформировал специальную техническую комиссию для расследования причин трагического происшествия на Амурском газохимическом комплексе.