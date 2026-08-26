Посол Барбин: Дания свернула расследование по «Северным потокам» из-за русофобии. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Дания свернула расследование подрыва «Северных потоков» после того, как версия о причастности России к диверсии не подтвердилась. Об этом заявил посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин.

Дания вела собственное расследование взрывов на газопроводах, однако прекратила его в феврале 2024 года, сославшись на отсутствие достаточных оснований для возбуждения уголовного дела. По словам российского дипломата, действия Копенгагена изначально были продиктованы антироссийской позицией.

«Опубликованные в датских СМИ материалы свидетельствуют о том, что путеводной звездой для датского расследования была русофобия. Когда версия о причастности России лопнула как мыльный пузырь, то Дания свернула национальное расследование и охладела к сотрудничеству с ФРГ», — заявил Барбин.

Посол также предположил, что установление реальных обстоятельств диверсии могло бы повлиять на поддержку Киева и вызвать разногласия внутри НАТО. По его словам, такой сценарий противоречил политическому курсу Копенгагена в отношении России.

Ранее в Хорватии задержали гражданина Украины, которого Генпрокуратура ФРГ подозревает в причастности к подрыву «Северных потоков». Немецкое следствие считает его одним из участников группы водолазов, устанавливавших взрывчатку на газопроводах. После экстрадиции в Германию мужчина должен предстать перед судьей Федерального верховного суда.