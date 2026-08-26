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НовостиПроисшествия26 августа 2026 17:00

Самолет Ил-76 вылетел в Москву с 9 пострадавшими при пожаре в АГХК

Врачи отряда «Центроспас» МЧС России сопровождают пострадавших в полете
Вениамин ЗАХАРОВ
Самолет Ил-76 вылетел в Москву с 9 пострадавшими при пожаре в АГХК

Самолет Ил-76 вылетел в Москву с 9 пострадавшими при пожаре в АГХК

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Спецборт МЧС России с медицинской компоновкой доставляет из Благовещенска на лечение в Москву девять пострадавших при пожаре на предприятии Амурского газохимического комплекса (АГХК). Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

«Самолет Ил-76 МЧС России вылетел из Благовещенска. По итогам консилиума врачей принято решение о транспортировке девяти пострадавших, нуждающихся в специализированной помощи», - говорится в сообщении.

Отмечается, что сопровождают пострадавших в полете врачи отряда «Центроспас» МЧС России, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и специалисты Минздрава России.

Ранее сайт KP.RU писал, что Ростехнадзор сформировал специальную техническую комиссию для расследования причин трагического происшествия на Амурском газохимическом комплексе.