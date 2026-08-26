ВС России поразили в порту Измаил сухогруз и резервуары с топливом для ВСУ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) поразили сухогруз в порту Измаил Одесской области, который доставлял грузы военного назначения и три резервуара с топливом для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве отметили, что в течение дня ВС РФ продолжали нанесение ударов по морским судам и портовой инфраструктуре Украины.

"Ударными беспилотными летательными аппаратами в порту Измаил Одесской области поражены сухогруз, доставивший на Украину грузы военного назначения и три резервуара с топливом, предназначенным для обеспечения ВСУ", - говорится в сообщении.

Ранее сайт KP.RU писал, что российские войска за сутки поразили логистические центры, склады и объекты инфраструктуры в 141 районе Украины. Кроме того, армия России освободила Неженку в Запорожской области и Писаревку в Сумской.