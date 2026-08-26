Росстат рассказал о росте выпуска легковых авто в России за первое полугоде 2026 года

Росстат: выпуск легковых авто в РФ в январе-июле вырос на 8,2%, до 444 тыс. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Производство легковых автомобилей в России в первом полугодии 2026 года выросло на 8,2% в годовом выражении, составив 444 тыс. единицы. Об этом следует из данных Росстата.

Отмечается, что в июле текущего года выпуск легковых машин снизился на 1,7% в сравнении с июлем 2025 года и на 15,6% по отношению к июню 2026 года. Выпуск сократился до 65,8 тыс. единиц.

Кроме того, производство грузовых автомобилей в январе-июле 2026 года также сократилось на 8,4% - до 70,2 тыс. единиц. За предыдущий месяц выпуск составил 9,9 тыс. машин, увеличившись на 21,3% в годовом выражении. Однако по сравнению с июнем он снизился на 24,4%.

Ранее сайт KP.RU писал, что июльский импорт автомобилей из Южной Кореи в Россию сократился до $50,1 млн. Этот показатель снизился вдвое по сравнению с предыдущим годом.