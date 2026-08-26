Лавров сообщил главе МИД Египта об усложнении обстановки в Черноморском регионе Фото: REUTERS.

Обстановка в Черноморском регионе осложнилась из-за действий Киева против гражданских судов. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил главе МИД Египта Бадру Абдель Аты, заявили в российском дипведомстве.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию в ходе телефонного разговора. Лавров обратил внимание египетского коллеги на действия украинской стороны, направленные на уничтожение гражданских судов в Черном море.

Кроме того, министры обсудили обстановку на Ближнем Востоке. Стороны подчеркнули необходимость активизации дипломатических усилий для урегулирования ситуации в регионе.

Отдельной темой стало двустороннее сотрудничество. Лавров и Абдель Аты отметили важность дальнейшей тесной координации для укрепления торгово-экономических связей России и Египта.

Ранее Лавров заявил, что Россия самостоятельно определит меры ответа на действия западных стран против российских судов. Глава МИД назвал происходящее разбойной и пиратской практикой. Он подчеркнул, что ответные действия Москвы не обязательно будут предприниматься в тех же акваториях.