Инфляция в России с 18 по 24 августа составила 0,01%. Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Инфляция в России за период с 18 по 24 августа составила 0,01%. Об этом сообщили в Росстате.

Отмечается, что с начала августа цены снизились на 0,07%. В то время как с начала 2026 года выросли на 4,68%. Заметнее всего, как подчеркивается, подешевела плодоовощная продукция.

В частности, капуста снизилась в цене на 4,6%, картофель - на 4,2%, морковь - на 3,8%, свекла - на 3,3%, а помидоры - на 3,1%. Однако огурцы прибавили в цене 2,4%. Цены на молоко, яйца, муку, говядину, рис и творог также снизились. При этом сильнее всего выросли цены на сахар - на 1,6%, гречку (1,1%) и пшено (0,7%).

Ранее сайт KP.RU писал, что годовая инфляция в России с период с 11 по 17 августа зафиксирована на уровне 6,13%.

Кроме того, Банк России повысил прогноз по инфляции на текущий год. Теперь регулятор ожидает рост цен на уровне 6-7%.