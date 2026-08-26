Полиция Венгрии оштрафовала главу МО за непристегнутый ремень безопасности. Фото: Thomas Trutschel/Photothek Media Lab/Global Look Press

Министр обороны Венгрии Ромулус Русин-Сенди заплатил штраф за то, что не пристегнул ремень безопасности, находясь на заднем сиденье своего служебного автомобиля. Об этом он написал на своей странице в соцсетях.

Главе ведомства пришлось это сделать после того, как его фото в салоне автомашины попала на страницы печати. Это вызвало критику со стороны политической оппозиции.

«Да, вчера я не был пристегнут. Я совершил ошибку», - написал глава Минобороны Венгрии в соцсетях.

По его словам, он написал начальнику полиции района Зугло, признав нарушение. После чего ему пришло официальное уведомление, и Русин-Сенди оплатив штраф. Он прикрепил к публикации переписку с полицией и документ с перечеркнутой суммой штрафа.

Ранее сайт KP.RU писал, что в Венгрии 12 человек погибли в результате аварии с польским пассажирским автобусом. Еще как минимум десять получили тяжелые травмы.