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НовостиЗвезды26 августа 2026 20:22

Shaman двумя словами рассказал о подарке супруге Екатерине Мизулиной на свадьбу

Shaman признался, что подарил Екатерине Мизулиной на свадьбу свою любовь
Мария ПАВЛОВА
Shaman рассказал, что подарил Мизулиной на свадьбу.

Shaman рассказал, что подарил Мизулиной на свадьбу.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Певец Shaman раскрыл секрет, что он подарил на свадьбу своей супруге Екатерине Мизулиной. Об этом он рассказал в кулуарах конкурса «Новая волна-2026».

«Свою любовь», - цитирует РИА Новости ответ артиста на соответствующий вопрос.

Напомним, заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в июне отпраздновали свадьбу в одном из московских ресторанов.

В День семьи, любви и верности Дронов показал видео, на котором он танцует с женой под свою композицию «Ты моя». На нем супруга артиста глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в свадебном платье.

Ранее сообщалось, что SHAMAN (Ярослав Дронов) и Екатерина Мизулина 5 ноября 2025 года стали мужем и женой. В этот день они приехали в Донецкую Народную Республику, чтобы поздравить жителей региона с Днем народного единства. В Донецке они расписались в загсе. На церемонии присутствовал глава ДНР Денис Пушилин.

А вот что Ярослав рассказал о семейном быте с Екатериной.