Shaman двумя словами рассказал о подарке супруге Екатерине Мизулиной на свадьбу

Shaman рассказал, что подарил Мизулиной на свадьбу. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Певец Shaman раскрыл секрет, что он подарил на свадьбу своей супруге Екатерине Мизулиной. Об этом он рассказал в кулуарах конкурса «Новая волна-2026».

«Свою любовь», - цитирует РИА Новости ответ артиста на соответствующий вопрос.

Напомним, заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в июне отпраздновали свадьбу в одном из московских ресторанов.

В День семьи, любви и верности Дронов показал видео, на котором он танцует с женой под свою композицию «Ты моя». На нем супруга артиста глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в свадебном платье.

Ранее сообщалось, что SHAMAN (Ярослав Дронов) и Екатерина Мизулина 5 ноября 2025 года стали мужем и женой. В этот день они приехали в Донецкую Народную Республику, чтобы поздравить жителей региона с Днем народного единства. В Донецке они расписались в загсе. На церемонии присутствовал глава ДНР Денис Пушилин.

А вот что Ярослав рассказал о семейном быте с Екатериной.