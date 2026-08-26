В Белом доме прошло совещание руководителей ЦРУ и Пентагона

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф и шеф Пентагона Пит Хегсет 26 августа провели совещание Фото: REUTERS.

Руководители Центрального разведывательного управления США и Пентагона днем 26 августа встретились в Белом доме. Они провели переговоры. В совещании приняли участие директор ЦРУ Джон Рэтклифф, глава Пентагона Пит Хегсет и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн. Такими данными поделились журналисты пресс-пула Белого дома в соцсети Х.

Официально власти США не объявляли о прошедшем совещании. Как сообщили журналисты, Пит Хегсет, Джон Рэтклифф и Дэн Кейн встретились в Западном крыле Белого дома. Там же находится Овальный кабинет.

Президент США Дональд Трамп в это время также проводил совещание, судя по опубликованному графику. На сайте Белого дома не указано, кто участвовал во встрече. Она была закрыта от журналистов.

В пресс-службе Кремля объяснили, зачем глава ЦРУ приезжал в Москву. Представитель президента России Дмитрий Песков сообщил, что Джон Рэтклифф проводил контакты со спецслужбами из РФ.