Песков рассказал, зачем глава ЦРУ Рэтклифф приезжал в Москву

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В пресс-службе Кремля назвали цель визита в Москву главы ЦРУ Джона Рэтклиффа. Этого вопроса пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в беседе с изданием Washington Post.
«Отвечая на вопрос о цели визита Рэтклиффа, пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил изданию Post, что речь шла о "контактах между спецслужбами», - сказано в публикации.
Напомним, директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф 25 августа посетил Москву.
Накануне американист Андрей Сидоров предположил, что приезд Рэтклиффа вызван стремлением американской стороны установить более тесные контакты с Москвой по линии спецслужб, чтобы оперативно и напрямую решать проблемы, чреватые серьезными последствиями для обоих государств
В то же время депутат Госдумы Колесник заявил, что Рэтклифф приехал в Москву обсудить ситуацию на Украине.