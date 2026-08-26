Крупная компания-перевозчик MSC остановила прием заказов в Новороссийск на фоне атак БПЛА

Компания MSC приостановила перевозки через Новороссийск из-за атак Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Частная крупная компания-перевозчик Mediterranean Shipping Company временно прекратила прием заказов на доставку грузов в Новороссийск. Решение уже вступило в силу. Компания приостановила перевозки через Новороссийск на фоне атак БПЛА. Так пишет агентство Bloomberg со ссылкой на уведомление MSC своим клиентам.

В сообщении сказано, что меры приняты после атаки на контейнеровоз MSC Ulsan III. Судно следовало в Новороссийск.

Утверждается, что компания MSC планирует возобновить еженедельные рейсы в порт российского города. Когда будет принято такое решение, неизвестно. Сейчас компания продолжает работу в портах Санкт-Петербурга и других городов РФ.

Неделей ранее ВСУ атаковали гражданские объекты в Новороссийске. Пострадали несколько человек. Обломки дронов попали в жилые дома, коммерческое здание и на стройплощадку.