Умерла Ирина Горбунова, российский театровед и педагог

Театровед Ирина Горбунова скончалась на 67-м году жизни Фото: Ольга ЮШКОВА.

66-летняя театровед Ирина Горбунова ушла из жизни. Она была педагогом и редактором отдела музейно-выставочной работы Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. Так сообщает ТАСС со ссылкой на источник в пресс-службе МАМТ.

Ирину Горбунову также знали как оперного критика. Она публиковалась в различных театральных изданиях. В их числе "Балет" и "Музыкальная жизнь". Кроме того, Ирина Горбунова была членом экспертного совета премии "Гвоздь сезона" СТД России.

Скончался также популярный голливудский актер Тим Карри. Он сыграл клоуна Пеннивайза в фильме "Оно", а также в кинокартинах "Один дома 2", "Очень страшное кино 2" и других. Тим Карри скончался в результате продолжительной болезни. Он умер в Лос-Анджелесе. Вечером 25 августа к его дому прибыла полиция, которая обнаружила тело.