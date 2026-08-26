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НовостиПолитика26 августа 2026 21:26

Оперштаб: 17-летняя девушка ранена в Белгородской области при атаке БПЛА

В Белгородской области от дронов ВСУ пострадали девушка и мужчина
Мария ПАВЛОВА
Два человека пострадали от атаки дронов ВСУ в Белгородской области.

Два человека пострадали от атаки дронов ВСУ в Белгородской области.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

17-летняя девушка ранена в Белгородской области при атаке FPV-дрона на легковой автомобиль в среду 26 августа. Об этом информирует оперштаб региона. Сообщается, что девушку ранило осколками в руки и грудную клетку.

В тот же день от атак ВСУ пострадал ещё один человек.

«В посёлке Октябрьский Белгородского округа в результате атаки БПЛА пострадал мужчина. С акубаротравмой он доставлен в Октябрьскую районную больницу. После оказания медицинской помощи пациент госпитализирован в городскую больницу №2 Белгорода», - сказано в релизе оперштаба.

Кроме того, повреждены здания в ряде населённых пунктов, в том числе частный дом, административное здание, коммерческий и инфраструктурный объект. Один частный дом сгорел после детонации двух дронов.

Напомним, 9 пассажиров автобуса «Лисичанск-Стаханов» погибли в ЛНР после атаки ВСУ в среду 26 августа.

При этом за день российские силы ПВО сбили 51 беспилотник ВСУ над четырьмя регионами РФ и акваторией Черного моря.