Оперштаб: 17-летняя девушка ранена в Белгородской области при атаке БПЛА

Два человека пострадали от атаки дронов ВСУ в Белгородской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

17-летняя девушка ранена в Белгородской области при атаке FPV-дрона на легковой автомобиль в среду 26 августа. Об этом информирует оперштаб региона. Сообщается, что девушку ранило осколками в руки и грудную клетку.

В тот же день от атак ВСУ пострадал ещё один человек.

«В посёлке Октябрьский Белгородского округа в результате атаки БПЛА пострадал мужчина. С акубаротравмой он доставлен в Октябрьскую районную больницу. После оказания медицинской помощи пациент госпитализирован в городскую больницу №2 Белгорода», - сказано в релизе оперштаба.

Кроме того, повреждены здания в ряде населённых пунктов, в том числе частный дом, административное здание, коммерческий и инфраструктурный объект. Один частный дом сгорел после детонации двух дронов.

Напомним, 9 пассажиров автобуса «Лисичанск-Стаханов» погибли в ЛНР после атаки ВСУ в среду 26 августа.

При этом за день российские силы ПВО сбили 51 беспилотник ВСУ над четырьмя регионами РФ и акваторией Черного моря.