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НовостиОбщество26 августа 2026 22:13

Россия ограничила ввоз овец и коз из Сербии и Северной Македонии: вот в чём причина

Ввоз овец и коз из Сербии и Северной Македонии ограничен из-за оспы
Мария ПАВЛОВА
В Россию запретили ввозить коз и овец из Сербии и Северной Македонии.

В Россию запретили ввозить коз и овец из Сербии и Северной Македонии.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ввоз живых овец и коз в РФ из Сербии и Северной Македонии временно ограничен. Этих животных также нельзя провозить через территорию РФ транзитом. Такое решение принял Россельхознадзор.

Кроме того, ограничены поставки из этих стран мясных и молочных продуктов, полученных от овец и коз. Нельзя ввозить в Россию корма животного происхождения, в которых содержится полученное от овец и коз сырьё. Ограничен ввоз оборудования для содержания, убоя и переработки овец и коз, бывшее в употреблении в указанных странах. Нельзя ввозить готовую продукцию, полученную от этих животных, даже в ручной клади и багаже для личного пользования.

Причиной такого решения стало ухудшение эпизоотической обстановки по оспе овец и коз в Сербии и Северной Македонии.

Также вводятся ограничения на транзит через РФ с территорий этих стран живых овец и коз и восприимчивых к заболеванию животных.

Ранее Россельхознадзор ограничил ввоз в Россию птицы и инкубационного яйца из Камбоджи из-за ситуации с вирусом болезни Ньюкасла.

Также сообщалось, что Россия с 23 июля 2026 года ввела ограничения на импорт овощей и фруктов из Узбекистана.

Накануне из-за болезни Ньюкасла Россельхознадзор ограничил ввоз птицы из Испании.