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НовостиВ мире26 августа 2026 22:18

В США построят свыше 20 ядерных реакторов: они появятся сразу на пяти базах

Сухопутные войска США выделят $2,2 млрд на строительство ядерных реакторов
Алина КОЧНЕВА
Сухопутные войска США выделят $2,2 млрд на строительство ядерных реакторов

Сухопутные войска США выделят $2,2 млрд на строительство ядерных реакторов

Фото: REUTERS.

Американское военное командование намерено строить новые ядерные реакторы. Сухопутные войска США выделят на эти цели 2,2 миллиарда долларов. Реакторы появятся на пяти военных базах, сказано в заявлении командования.

Всего планируется построить более 20 таких объектов. Этим займутся компании Antares Nuclear, BWXT Advanced Technologies, General Atomics Electromagnetic Systems, Radiant Industries и Westinghouse Government Services.

Сообщается, что реакторы построят на базах в штатах Джорджия, Кентукки, Нью-Йорк, Северная Каролина и Техас. Военные считают, что объекты позволят обеспечить функционирование баз даже в случае масштабного отключения электроснабжения.

Стало известно, что министр армии США Дэниел Дрисколл намерен уйти в отставку. Телеканал NBC утверждает, что решение будет принято на фоне разногласий с главой Пентагона Питом Хегсетом.