В РФ изменили модель итогового собеседования по русскому языку для 9 классов

В РФ изменили модель итогового собеседования по русскому языку для девятиклассников. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Российским девятиклассникам достанется меньше заданий на итоговом собеседовании по русскому языку. Таким образом изменена модель собеседования, информирует Рособрнадзор.

«Изменения внесены в итоговое собеседование по русскому языку. Новая модель заданий итогового собеседования успешно прошла апробацию в субъектах РФ весной 2026 года», - цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Сообщается, что вместо четырёх заданий на собеседовании предусмотрено выполнение трёх. Вместо подробного пересказа текста школьникам предстоит беседа по прочитанному тексту.

Ранее сообщалось, что из основного государственного экзамена (ОГЭ) по истории исключили одно задание повышенного уровня сложности.

Накануне руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что серьезных изменений в формате Единого государственного экзамена в ближайшие два года не планируется.