В России запустят услуги связи 5G: Минцифры поделилось подробностями

Минцифры заявило, что в РФ запустят 5G в городах-миллионниках до конца 2027 года Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Россияне вскоре смогут пользоваться мобильным интернетом 5G. Такие услуги связи запустят до конца 2027 года. Использование 5G будет возможно в российских городах-миллионниках. Так сказано в сообщении на сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

"Услуги 5G должны быть запущены в городах с населением более 1 млн человек не позднее 31 декабря 2027 года", - объявили в Минцифры.

Федеральные операторы "большой четверки" в связи с этим получат диапазон частот 4,63-4,99 ГГц под связь 5G. Они смогут разворачивать этот стандарт на существующих полосах частот с ранее имеющимися базовыми станциями.

Сообщается, что диапазон 4,63-4,99 ГГц планируют применять для поэтапного покрытия связью "самых популярных локаций" городов-миллионников. Процесс продлится вплоть до 2031 года.

В материале также сказано, что иностранное оборудование должно быть установлено на сети до сентября этого года. Оно будет использовано для связи 5G. Уже со следующего года в стране начнется переход на отечественные базовые станции связи.

Стандарт 5G реализует максимально быструю передачу данных с минимальной задержкой отклика между устройствами. Это может быть использовано в беспилотном управлении автомобилями, самолетами и другими средствами. Сейчас в столице уже запущены 19 зон пятого поколения. МТС еще в 2020 году реализовала эти проекты. Так, сеть 5G работает в 14 публичных местах Москвы. Важно уточнить, что оператор сам выбирает участников этого пилотного проекта.

Компания "Мегафон" между тем завершила испытание частной сети пятого поколения в лаборатории Санкт-Петербурга. Проект подтвердил готовность к бесшовному переводу ранее созданных сетей LTE на 5G. Для этого будут использованы отечественные системы.

Минцифры также напомнило о предстоящем голосовании на выборах в Госдуму. Россияне смогут принять участие дистанционно. Несколько миллионов граждан уже подали такие заявки через "Госуслуги". Наибольшую активность проявили избиратели Московской области, Алтайского края, Свердловской и Ростовской областей. Как сообщило Минцифры, проголосовать онлайн смогут жители 32 регионов на федеральной платформе ДЭГ.