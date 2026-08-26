Рассмотрение по существу дела о терактах 11 сентября начнётся 5 июня 2028 года

Названа дата начала судебного разбирательства по существу в отношении обвиняемых в совершении теракта 11 сентября в США. Фото: REUTERS.

Стала известна дата начала рассмотрения по существу дела обвиняемых в организации терактов 11 сентября 2001 года в США. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на решение военного судьи Майкла Шрамы.

«В понедельник, 5 июня 2028 года, начнется разбирательство по существу», - сказано в документе.

Сообщается, что перед судом предстанут четверо обвиняемых. Речь идёт о Халиде Шейхе Мохаммеде, который, предположительно, является организатором терактов. Также на скамье подсудимых окажутся Валид бен Атташ, Али Абдул Азиз Али, Мустафа Ахмед аль-Хаусауи. Все обвиняемые содержатся на американской базе Гуантанамо на Кубе, где и будет проходить процесс.

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Напомним, в 2024 году министр обороны США Ллойд Остин отменил действие сделки, которая была достигнута с обвиняемыми в организации теракта 11 сентября 2001 года. Тогда следствие пообещало не применять в отношении организаторов атаки на Башни-близнецы в Нью-Йорке смертной казни в обмен на признание ими вины.

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