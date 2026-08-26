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НовостиВ мире26 августа 2026 23:20

Какими будут новые продукты Apple? Инсайдеры рассказали, что компания представит в сентябре

Компания Apple впервые представит складную модель iPhone
Алина КОЧНЕВА
Компания Apple представит новые модели устройств

Компания Apple представит новые модели устройств

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Американская компания Apple готовится к очередной презентации своих устройств. Она пройдет уже 9 сентября. На презентации впервые представят складную модель iPhone. Об этом инсайдеры рассказали порталу Axios.

Мероприятие состоится в Apple Park. Компания готовит для пользователей не только складной телефон, но и другие новинки.

"Apple подготовила новейшие устройства, так как растущий спрос на вычисления с использованием ИИ оказывает давление на стоимость памяти и других компонентов, используемых в электронной промышленности", - говорится в публикации.

По версии ВЦИОМ, каждый второй россиянин больше не хочет покупать iPhone. Исследование показало, что граждане жалуются на проблемы с отечественными приложениями.