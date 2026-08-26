Гражданам Британии предложили способ экономии на электричестве Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Британии вскоре пройдет ощутимое повышение тарифов на электричество. С октября предельная стоимость, установленная регулятором Ofgem, увеличится на 4 процента. Она достигнет 1700 фунтов стерлингов (2349 долларов). На этом фоне гражданам предложили интересный способ экономии. В Британии начинают продавать солнечные панели, которые питаются от розеток, уведомило агентство Bloomberg.

Как сказано в статье, предлагаемый комплект мощностью 800 Вт обойдется в 400-600 фунтов стерлингов (540-800 долларов). Средство будет сберегать до 110 фунтов стерлингов (150 долларов) в год.

Перед установкой устройства в некоторых домах специалистам придется проверить электропроводку. Съемщики, в свою очередь, должны будут получить разрешение от владельца квартиры на установку солнечной панели.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев подчеркнул, что положение ЕС усугубляется на фоне отказа от российского газа. Это решение является энергетическим самоубийством для Евросоюза, констатировал он.