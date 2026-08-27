"Я устал, босс": в МИД Ирана посмеялись над отправкой авианосца США в Таиланд для отдыха

В МИД Ирана отреагировали фразой из "Зеленой мили" на ситуацию с авианосцем США Фото: REUTERS.

Американский авианосец Abraham Lincoln отправляется в Таиланд для отдыха экипажа. Он остановится в теплом месте после 200-дневного похода на Ближний Восток. Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи посмеялся над решением США. Он отреагировал на ситуацию фразой из фильма "Зеленая миля".

"Миссия: "Проект Сила". Текущая миссия: "Проект Отпуск". "Я устал, босс", - написал в соцсети Х Эсмаил Багаи.

Он прикрепил к посту фото персонажа фильма. Процитированные дипломатом слова произнес Джон Коффи.

Военные Ирана нанесли объектам США на Ближнем Востоке беспрецедентный ущерб. Их восстановление обойдется в миллиарды долларов. Американские спецслужбы еще не сталкивались с таким масштабным ущербом своим объектам, отметила компания NBC.