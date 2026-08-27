Великобритания хочет помочь Украине банками из-под пива

Великобритания придумала способ помочь Украине с оружием при помощи алюминиевого вторсырья. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Великобритания нашла неожиданный способ помочь Украине компенсировать дефицит вооружений. Речь идёт об алюминиевом вторсырье. Об этом пишет издание The Times.

«Военная мощь зависит не только от оружия, но и от промышленного потенциала и цепочек поставок этого оружия. Алюминий отвечает этому вызову», - сказано в публикации.

Сообщается, что Великобритания может оказать Киеву дополнительную поддержку, внедрив систему возврата залоговой стоимости вторсырья. Это избавит Лондон от заметного роста оборонных расходов, подчёркивает издание.

Тем временем европейцы уже отдали Киеву всё возможное вооружение. Надежда оставалась только на США. Без американских поставок Украина остается с минимумом вооружения.

Ранее стало известно, что Вашингтон не выполнил более 40% контрактов на производство и поставку новых вооружений для Украины.

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