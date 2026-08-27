Политик Мема назвал призывы Стубба бить по складам Wildberries чистым безумием. Фото: Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Финский лидер Александер Стубб призвал украинцев продолжать бить вглубь России. Он оправдал удары ВСУ по логистическим центрам Wildberries. Слова Александера Стубба в отношении России являются чистым безумием. Так высказался финский политик Армандо Мема в интервью ТАСС.

"Стубб является символом европейского политического класса, который полностью потерял способность ориентироваться. Его заявления о том, что для достижения мира Украина должна продолжать бомбить Москву или тем более ее логистические склады, являются чистым безумием", - раскритиковал призывы президента Финляндии политик.

Армандо Мема счел несостоятельной стратегию Запада против РФ. Он подчеркнул, что наращивание вооружения ВСУ и поощрение атак вглубь России никак не изменят ситуацию для Киева.

В Кремле назвали Александера Стубба представителем "партии войны". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что еще недавно финский лидер призывал к налаживанию диалога с Москвой.