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НовостиВ мире27 августа 2026 0:46

В Финляндии осадили Стубба: призывы политика к ударам по складам Wildberries демонстрируют безумие

Политик Мема назвал призывы Стубба бить по складам Wildberries чистым безумием
Алина КОЧНЕВА
Политик Мема назвал призывы Стубба бить по складам Wildberries чистым безумием. Фото: Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Политик Мема назвал призывы Стубба бить по складам Wildberries чистым безумием. Фото: Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Финский лидер Александер Стубб призвал украинцев продолжать бить вглубь России. Он оправдал удары ВСУ по логистическим центрам Wildberries. Слова Александера Стубба в отношении России являются чистым безумием. Так высказался финский политик Армандо Мема в интервью ТАСС.

"Стубб является символом европейского политического класса, который полностью потерял способность ориентироваться. Его заявления о том, что для достижения мира Украина должна продолжать бомбить Москву или тем более ее логистические склады, являются чистым безумием", - раскритиковал призывы президента Финляндии политик.

Армандо Мема счел несостоятельной стратегию Запада против РФ. Он подчеркнул, что наращивание вооружения ВСУ и поощрение атак вглубь России никак не изменят ситуацию для Киева.

В Кремле назвали Александера Стубба представителем "партии войны". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что еще недавно финский лидер призывал к налаживанию диалога с Москвой.