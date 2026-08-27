Подполковник Иванников предрек полное поражение ВСУ уже этой зимой Фото: REUTERS.

Боевики ВСУ будут разгромлены уже зимой 2026 года. Такое мнение высказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников. Подполковник заявил, что украинскую армию ждет полное поражение, транслирует издание "Абзац".

"Переломный момент, который приведет к окончательному поражению в конфликте с РФ, наступит ближе к зиме", - сказал Олег Иванников.

Одной из причин скорого разгрома ВСУ он назвал дефицит оружия. Подполковник отметил, что поставки вооружения на Украину ограничены. Факторами, ведущими к поражению, являются также тяжелая экономическая ситуация и политические разборки внутри страны.

Публицист Владислав Шурыгин сообщил, что европейцы не могут снабжать Киев вооружением. Без американских поставок Украина остается с минимумом вооружения, уведомил эксперт.