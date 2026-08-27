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НовостиПолитика27 августа 2026 0:55

Переломный момент случится уже в этом году: подполковник рассказал, когда ждать разгрома ВСУ

Подполковник Иванников предрек полное поражение ВСУ уже этой зимой
Алина КОЧНЕВА
Подполковник Иванников предрек полное поражение ВСУ уже этой зимой

Подполковник Иванников предрек полное поражение ВСУ уже этой зимой

Фото: REUTERS.

Боевики ВСУ будут разгромлены уже зимой 2026 года. Такое мнение высказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников. Подполковник заявил, что украинскую армию ждет полное поражение, транслирует издание "Абзац".

"Переломный момент, который приведет к окончательному поражению в конфликте с РФ, наступит ближе к зиме", - сказал Олег Иванников.

Одной из причин скорого разгрома ВСУ он назвал дефицит оружия. Подполковник отметил, что поставки вооружения на Украину ограничены. Факторами, ведущими к поражению, являются также тяжелая экономическая ситуация и политические разборки внутри страны.

Публицист Владислав Шурыгин сообщил, что европейцы не могут снабжать Киев вооружением. Без американских поставок Украина остается с минимумом вооружения, уведомил эксперт.