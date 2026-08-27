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НовостиПолитика27 августа 2026 1:03

В Приволжье объявили ракетную опасность: где сохраняется тревога

В регионах Приволжского федерального округа объявили ракетную опасность
Алина КОЧНЕВА
В регионах Приволжского федерального округа объявили ракетную опасность

В регионах Приволжского федерального округа объявили ракетную опасность

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В ряде субъектов России ночью 27 августа ввели режим ракетной опасности. В том числе, тревога сохраняется в регионах Приволжского федерального округа. Об этом свидетельствуют уведомления РСЧС и местных властей.

Ракетная опасность объявлена на территории Республики Татарстан, Чувашии, а также Самарской и Саратовской областей. Жителей этих регионов призвали оставаться в укрытиях в помещениях без окон.

В некоторых районах Приволжского федерального округа также действует режим беспилотной опасности.

Днем 26 августа украинские боевики атаковали центральную часть Донецка. В результате пострадали восемь человек. ВСУ нанесли удар англо-французскими ракетами Storm Shadow/SCALP-EG. Атака пришлась по району ТРЦ "Донецк сити".