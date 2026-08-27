Англо-французские ракеты ударили по Донецку: пострадали дети, повреждены дома

Центр Донецка подвергся атаке англо-французскими ракетами Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшие сутки на территории Донецка пострадали минимум 11 человек. Жители обращались за помощью медиков после ряда атак ВСУ. Днем боевики ударили по центру Донецка. Район атакован англо-французскими ракетами Storm Shadow. Об этом оповестил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин на канале в "Макс".

"В результате атаки англо-французскими крылатыми ракетами большой дальности воздушного базирования "Storm Shadow/SCALP-EG" по району торгово-развлекательного центра "Донецк - Сити" ранения средней степени тяжести получили ребенок - девочка 2016 г.р. и женщина 1973 г.р., пострадали девочка - подросток 2010 г.р., женщина 1947 г.р., мужчины", - уточняется в сообщении.

Еще один житель Донецка получил ранения при подрыве на взрывоопасном предмете, уведомил глава Республики. В Горловке в этот же день мужчина пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета. Кроме того, житель города Селидово получил травмы средней степени тяжести после атаки ВСУ.

"Состоянием на 22:00 количество раненых гражданских лиц составляет 11 человек", - написал Денис Пушилин.

Он пожелал всем пострадавшим от ударов ВСУ скорейшего выздоровления. Раненым оказывают необходимую помощь, указал глава ДНР.

По его данным, повреждения за день получили сразу восемь жилых домов. Целями ВСУ также стали одиннадцать объектов гражданской инфраструктуры и автомобили.

В тот же день украинские боевики атаковали Луганскую Народную Республику. Беспилотник ударил по рейсовому автобусу "Лисичанск - Стаханов". Транспортное средство следовало по автодороге Золотое - Первомайск. В салоне находились 15 пассажиров. При атаке погибли девять человек. Еще четверо пассажиров получили ранения. После удара по автобусу следователи регионального Следственного управления СК России начали фиксировать последствия произошедшего. Инцидент получит соответствующую правовую оценку. Расследование продолжается.

В ночь на 26 августа Липецкая область стала целью ВСУ. При падении беспилотника в регионе загорелся частный дом. В результате попадания дрона в здание погибли мужчина и подросток.