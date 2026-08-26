Два человека погибли, двое пострадали: о последствиях ударов ВСУ по Липецкой области

Мужчина и подросток погибли в Липецкой области при падении беспилотника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Липецкая область ночью стала целью боевиков ВСУ. При падении беспилотника в регионе загорелся частный жилой дом. Здание находится в Липецком округе. В результате попадания дрона в дом погибли мужчина и подросток. Такими сведениями поделился губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на канале в "Макс".

"Погибли два человека - мужчина и 14-летний ребенок. Ещё две женщины пострадали", - известил он.

Раненых уже доставили в больницу. Им окажут необходимую медицинскую помощь. Игорь Артамонов выразил соболезнования родным погибших.

Губернатор сообщил, что на место ЧП прибыл глава Липецкого округа Давид Тодуа. На территории работают экстренные службы.

В ночь на 26 августа беспилотники также вновь атаковали логистический центр компании Wildberries. Целью ВСУ стал объект в Котовске Тамбовской области. При попадании дрона на территории склада возник пожар. В результате возгорания пострадал один человек. Котовск ночью подвергся массированной атаке. Силами ПВО ликвидировано более десяти беспилотников. Работников склада оперативно вывели из помещения в безопасное место. Площадь возникшего возгорания составляет 40 тысяч квадратных метров. Специалисты уже направлены на место ЧП.

Украинские беспилотники, кроме того, попытались ударить по российской столице. Силами ПВО с начала суток ликвидировано десять дронов ВСУ, летевших в сторону города. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, на местах падения фрагментов БПЛА работают сотрудники экстренных служб. Информации о повреждениях и пострадавших не поступало. Ночью временно приостанавливали работу несколько столичных аэропортов. К настоящему моменту они вновь принимают и отправляют рейсы.

В ВСУ между тем наблюдается серьезная нехватка операторов дронов. Армия регулярно теряет солдат на фоне участившихся атак ВС РФ. Большие потери ВСУ признал отставной офицер США Скотт Риттер. При этом он отметил существенное продвижение ВС России в зоне проведения спецоперации. Боевики ВСУ не в состоянии остановить наступление армии, добавил отставной офицер.