Россиянам раскрыли смысл мошеннических смс о якобы подозрительном человеке у двери

Мошенники придумали схему с якобы тревожной записью с камер наблюдения. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Аферисты придумали новую схему распространения вредоносных программ, при помощи которых они крадут личные данные. Об этом предупредил зампредседателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

«В мессенджере появляется сообщение от незнакомого человека, который представляется соседом. Он пишет номер квартиры или подъезда, спрашивает, дома ли вы, и сообщает, что возле вашей двери уже некоторое время находится подозрительный человек. Следом присылает [файл] "видео с камеры" или "запись от соседей», - рассказал Шейкин ТАСС.

Под видом записи на телефон может загрузиться вредоносная программа для перехвата кодов подтверждения и захвата аккаунтов в мессенджерах. В худшем случае мошенники могут получить доступ к банковским сервисам жертвы.

Сенатор посоветовал в такой ситуации написать в настоящий домовой чат, связаться с соседями или управляющей компанией.

Тем временем аферисты опробуют ещё одну новую схему. Они заманивают жертву на фишинговый сайт, который выглядит как окно входа на «Госуслуги», и имитируют взлом аккаунта.

Ранее IT-эксперт Роман Кашенков предупредил, что главный признак мошенничества при видеозвонке — это не дефекты картинки, а требование срочно перевести деньги или назвать код.