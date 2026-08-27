Со 120 до 240 часов: в России изменится допустимый предел сверхурочной работы

В России в два раза вырастет допустимый предел сверхурочной работы Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Россияне с сентября смогут брать больше сверхурочной работы. Ее допустимый предел возрастет в два раза. Сейчас продолжительность сверхурочного труда не может превышать 120 часов в год. С сентября предел вырастет до 240 часов. Об изменениях подробно рассказал член комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров в интервью РИА Новости.

Он уточнил, что нововведение не коснется сотрудников предприятий с вредными условиями труда третьей и четвертой степени. В их числе шахтеры, сталевары, сотрудники химических производств и водолазы. Обновленный допустимый предел также не затрагивает государственных и муниципальных служащих. Кроме того, правило не коснется специалистов, работающих по внутреннему совместительству более четверти месячной нормы рабочего времени. Годовой лимит сверхурочной работы для названных категорий останется в пределах 120 часов.

Некоторых граждан смогут привлекать к сверхурочному труду свыше 120 часов в год только с письменного согласия. Как отметил член ОП, к таким работникам относятся предпенсионеры, пенсионеры и сотрудники предприятий с вредными условиями работы первой и второй степени. В последнюю категорию входят водители автобусов, лаборанты, электросварщики и другие эксперты.

"Оплачивать сверхурочную работу в пределах 120 часов будут так же, как и по прежним правилам. Первые два часа не менее чем в 1,5 размере, последующие часы - не менее чем в двойном размере", - объяснил Евгений Машаров.

Он уточнил, что новые правила предполагают другие расценки. Так, со 121 часа сверхурочной работы будут начислять не менее двойного размера оплаты труда за каждый час.

На сентябрь не приходится ни одного государственного праздника. Официальных выходных дней не будет. Поэтому в сентябре россиян ждут 22 трудовых дня. За месяц граждане, работающие пятидневку, отдохнул восемь дней. Никаких добавочных отгулов или коротких рабочих дней в календаре не предусмотрено.

С 1 сентября также вступят в силу новые правила режима труда и отдыха водителей. Согласно этим нормам, рабочее время таких специалистов не должно превышать 40 часов в неделю. Продолжительность смены будет не более 10 часов.