В Свердловской области объявлен режим ракетной опасности, идет работа ПВО

В Свердловской области объявлена ракетная опасность. На фото: системы ПВО. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ракетная опасность объявлена на территории Свердловской области рано утром 27 августа. Об этом информировал губернатор региона Денис Паслер.

«Внимание! В регионе объявлен режим ракетной опасности!», - написал чиновник в мессенджере «Макс».

Паслер призвал жителей региона сохранять спокойствие и бдительность и напомнил, что в целях безопасности на фоне режима ракетной опасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета.

Также он напомнил, что нельзя подбирать и перемещать какие-либо обломки и снимать работу систем ПВО.

Напомним, 9 пассажиров автобуса «Лисичанск-Стаханов» погибли в ЛНР после атаки ВСУ в среду 26 августа.

Также сообщалось, что 17-летняя девушка ранена в Белгородской области при атаке БПЛА, также пострадал мужчина.

Ранее сообщалось, что ракетную опасность объявили сразу в пяти муниципалитетах Белгородской области утром 26 августа.