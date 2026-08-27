В посольстве РФ рассказали, что ждёт Швейцарию в случае воровства российских активов

В российском посольстве рассказали, чем рискует Швейцария в случае конфискации российских активов. Фото: Maksim Konstantinov/GLOBAL LOOK PRESS.

Воровство замороженных российских активов уничтожит реноме Швейцарии, она больше не сможет считаться спокойной гаванью для инвесторов. На это указали в посольстве РФ в Берне, комментируя международные дискуссии о якобы возможности конфискации замороженных на Западе активов РФ.

«Швейцарские элиты прекрасно понимают, что воровство российских активов окончательно уничтожит реноме Швейцарии как "безопасной гавани" для иностранных инвесторов», - цитирует представителя посольства РИА Новости.

В посольстве отметили, что власти Швейцарии пока не предпринимали попыток конфисковать объекты недвижимости или замороженные финансовые средства россиян.

Тем временем общий объем российских активов, заблокированных в Швейцарии, по состоянию на июнь 2026 года увеличился до 8,5 млрд швейцарских франков, что эквивалентно 10,4 млрд долларов.

По этому поводу в российском посольстве указали, что заморозка российских активов Швейцарией нарушает нормы международного права и ставит под сомнение ее нейтральный статус.

При этом в Швейцарии признали отсутствие юридических оснований для конфискации активов РФ.